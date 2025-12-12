RAMO VERDE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO SS9 VIA EMILIA E L’AALLACCIAMENTO CON LA TANGENZIALE

Roma, 12 dicembre 2025 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di domenica 14 alle 5:00 di lunedì 15 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS9 via Emilia e l’allacciamento con la Tangenziale, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, lo svincolo di San Giovanni in Persiceto e lo svincolo SS9 via Emilia saranno chiusi in entrata per chi proviene da Bologna Centro ed è diretto verso la Tangenziale e non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso Modena.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS9 via Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia, viale Alcide De Gasperi ed entrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.