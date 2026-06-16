RAMO VERDE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 3 RAMO VERDE E LO SVINCOLO SS9 VIA EMILIA

Roma, 16 giugno 2026 – Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo SS9 via Emilia, verso Bologna Borgo Panigale.

Si precisa che la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà raggiungibile dagli svincoli della SS9 via Emilia.

Lo svincolo di San Giovanni in Persiceto non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla Tangenziale e sarà chiuso in entrata verso la stazione di Bologna Borgo Panigale.

Sarà chiuso anche lo svincolo SS9 via Emilia verso Modena, in uscita per chi proviene dalla Tangenziale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.