RAMO VERDE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 3 RAMO VERDE E BOLOGNA BORGO PANIGALE

Roma, 21 settembre 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e la stazione di Bologna Borgo Panigale, in direzione di quest’ultima. Contestualmente sarà chiuso lo svincolo che dalla SP568 San Giovanni in Persiceto immette sul Ramo Verde, verso la stazione di Bologna Borgo Panigale.

Sarà chiusa, in entrata in entrambe le direzioni, la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto; di conseguenza, saranno chiusi i Rami di svincolo che dalla SS9 via Emilia, con provenienza Modena e Bologna, immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o la stazione di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto, o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

Inoltre, sul Ramo Verde, non saranno raggiungibili, in uscita, gli svincoli SP568 San Giovanni in Persiceto e SS9 via Emilia per Modena e Bologna Centro.

In alternativa si potrà uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.