RAMO VERDE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SS9 VIA EMILIA-TANGENZIALE DI BOLOGNA VERSO LA TANGENZIALE

Roma, 27 marzo 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS9 via Emilia e l’allacciamento con la Tangenziale di Bologna, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, lo svincolo SS9 via Emilia sarà chiuso in entrata per chi proviene da Modena e da Bologna Centro ed è diretto verso la Tangenziale.

Lo svincolo di San Giovanni in Persiceto non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale (A14 Bologna-Taranto) e sarà chiuso in entrata verso la Tangenziale.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita sulla SS9 via Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia e viale Alcide De Gasperi ed entrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.