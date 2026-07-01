RAMO VERDE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS9-TANGENZIALE
RAMO VERDE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS9-TANGENZIALE
Roma, 1 luglio 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS9 via Emilia e la Tangenziale di Bologna, in direzione di quest’ultima.
Di conseguenza, lo svincolo SS9 via Emilia sarà chiuso in entrata verso la Tangenziale, per chi proviene da Modena e da Bologna.
Sarà chiusa anche l’entrata verso la Tangenziale dello svincolo di San Giovanni in Persiceto che, inoltre, non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS9 via Emilia, percorrere la SS9 via Emilia, viale Alcide De Gasperi ed entrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.