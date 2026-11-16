RAMO VERDE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS9-TANGENZIALE BOLOGNA. TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 2 BORGO PANIGALE E 4 VIA DEL TRIUMVIRATO
RAMO VERDE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS9-TANGENZIALE BOLOGNA. TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 2 BORGO PANIGALE E 4 VIA DEL TRIUMVIRATO
Roma, 16 novembre 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 NOVEMBRE
Sul Ramo Verde:
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS9 via Emilia e la Tangenziale di Bologna, in direzione di quest’ultima.
Di conseguenza, lo svincolo SS9 via Emilia sarà chiuso in entrata verso la Tangenziale, per chi proviene da Modena e da Bologna.
Sarà chiusa anche l’entrata verso la Tangenziale dello svincolo di San Giovanni in Persiceto che, inoltre, non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, in A14, ed è diretto verso San Lazzaro di Savena, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS9 via Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: SS9, viale De Gasperi, rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, rotonda Battaglia di Casteldebole, via della Pietra, SS9 via Emilia Ponente, via del Triumvirato ed entrare in Tangenziale allo svincolo 4 bis Aeroporto;
per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, in A14 ed è diretto verso Casalecchio di Reno, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS9 via Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: SS9, viale De Gasperi ed entrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 NOVEMBRE
Sulla Tangenziale di Bologna:
-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, lo svincolo 3 Ramo Verde non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno e dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, in A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, rotonda Battaglia di Casteldebole, via della Pietra, SS9 via Emilia Ponente, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.