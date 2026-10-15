RAMO VERDE: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 3 RAMO VERDE E SAN GIOVANNI IN PERSICETO VERSO BOLOGNA BORGO PANIGALE
RAMO VERDE: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 3 RAMO VERDE E SAN GIOVANNI IN PERSICETO VERSO BOLOGNA BORGO PANIGALE
Roma, 15 ottobre 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-stazione Bologna Borgo Panigale), per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia della SP568 Persicetana, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e San Giovanni in Persiceto, verso la stazione di Bologna Borgo Panigale.
Pertanto, durante la stessa notte, sulla Tangenziale di Bologna sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita da entrambe le provenienze Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale ed entrare a San Giovanni in Persiceto, sul Ramo Verde.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale ed entrare a San Giovanni in Persiceto, sul Ramo Verde.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.