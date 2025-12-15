RAMO VERDE: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO SVINCOLO 3 RAMO VERDE-SVINCOLO SS9 VIA EMILIA

Roma, 15 dicembre 2025 – Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del “ponte ferroviario Bologna-Milano”, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo SS9 via Emilia, verso Bologna Borgo Panigale.

Si precisa che la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà raggiungibile dagli svincoli della SS9 via Emilia.

In alternativa, dall’uscita 2 Borgo Panigale, proseguire sulla rotonda Benedetto Croce, su viale Alcide de Gasperi, percorrere la rotonda Fabio Taglioni e la SS9 via Marco Emilio Lepido.

Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo SP568 San Giovanni in Persiceto, in entrata verso la stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia l’entrata dalla SS9 via Emilia da Modena.

Sarà chiuso anche lo svincolo SS9 via Emilia in entrata per chi proviene da Bologna Centro.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo SS9 via Emilia, provenendo da Modena.

Lo svincolo SS9 via Emilia non sarà raggiungibile in uscita per chi è diretto verso Modena.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale percorrere l rotonda Benedetto Croce, viale Alcide de Gasperi, rotonda Fabio Taglioni, SS9 via Marco Emilio Lepido.