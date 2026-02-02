RAMO VERDE: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO SVINCOLO 3 RAMO VERDE-SVINCOLO SS9 VIA EMILIA

Roma, 2 febbraio 2026 – Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di ordinaria manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 4 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo SS9 via Emilia, verso Bologna Borgo Panigale.

In alternativa, dall’uscita 2 Borgo Panigale proseguire sulla rotonda Benedetto Croce, su viale Alcide de Gasperi, percorrere la rotonda Fabio Taglioni e la SS9 via Marco Emilio Lepido.

Contestualmente sarà chiusa l’entrata che dalla SP568 San Giovanni in Persiceto immette sul Ramo Verde, verso la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

Sarà chiusa anche l’entrata che dalla SS9 via Emilia, da Bologna, immette sul Ramo Verde, verso la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.

In alternativa si consiglia l’entrata dalla SS9 via Emilia, da Modena.

Sul Ramo Verde, non sarà raggiungibile l’uscita dello svincolo SP568 San Giovanni in Persiceto e l’uscita dello svincolo SS9 via Emilia, per Modena.

In alternativa si consiglia l’uscita 2 Borgo Panigale della Tangenziale.

La stazione di Bologna Borgo Panigale sarà raggiungibile dagli svincoli SS9 via Emilia.

Si precisa che, nella stessa notte, sulla Tangenziale, sarà chiusa l’uscita 3 Ramo Verde, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, mentre l’uscita da San Lazzaro/A14 non sarà raggiungibile, vista la contestuale chiusura sulla Tangenziale del tratto tra lo svincolo 4 Triumvirato e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso Casalecchio, per lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale.