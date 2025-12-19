RAMO VERDE: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RAMO VERDE: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Roma, 19 dicembre 2025 – Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 19, alle 6:00 di sabato 20 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in uscita per chi proviene da Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo SS9 via Emilia.