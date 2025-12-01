RAMO VERDE: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA
Roma, 1 dicembre 2025 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 1, alle 5:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla Tangenziale, il Ramo di immissione sulla SS9 via Emilia, verso Bologna Centro.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 della Tangenziale Borgo Panigale.
Si ricorda che, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 2 dicembre, sullo stesso Ramo Verde, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo SS9 via Emilia, verso Bologna Borgo Panigale, per lavori di manutenzione cavalcavia.
Si precisa che l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale resterà raggiungibile dallo svincolo della SS9 via Emilia, con provenienza Bologna Centro.
Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dalla SS9 via Emilia immette sul Ramo Verde, per chi proviene da Modena ed è diretto verso l’entrata di Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo della SS9 via Emilia da Bologna Centro.