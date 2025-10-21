RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Roma, 21 ottobre 2025 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 5:00 di sabato 25 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia.