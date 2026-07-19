RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Roma, 19 luglio 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-allacciamento Tangenziale), per consentire lavori di posa cavi, dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 luglio, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in uscita per chi proviene da Bologna Borgo Panigale.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo SS9 via Emilia.