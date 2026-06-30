RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Roma, 30 giugno 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione del margine stradale, dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 luglio, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in uscita per chi proviene da Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia.