RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Roma, 7 giugno 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in uscita per chi proviene da Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia.