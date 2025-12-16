RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE VERSO SAN LAZZARO
Roma, 16 dicembre 2025 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, il Ramo di immissione sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, percorrere lo svincolo verso Casalecchio di Reno, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale e rientrare allo stesso, in direzione San Lazzaro/A14. irezione San Lazzaro di Savena.