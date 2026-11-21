RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE VERSO SAN LAZZARO
RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE VERSO SAN LAZZARO
Roma, 21 novembre 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, il Ramo di immissione sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena.
In alternativa, uscire allo svincolo SS9 via Emilia, percorrere la SS9 e viale De Gasperi ed entrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale, verso San Lazzaro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.