RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE VERSO CASALECCHIO
RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE VERSO CASALECCHIO
Roma, 16 giugno 2026 – Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 5:00 di sabato 20 giugno, sarà chiuso, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale (sulla A14 Bologna-Taranto), il Ramo di immissione sulla Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di immettersi in Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e rientrare dallo stesso svincolo verso Casalecchio di Reno/A1.