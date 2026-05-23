RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BOLOGNA VERSO CASALECCHIO
RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BOLOGNA VERSO CASALECCHIO
Roma, 23 maggio 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, il Ramo di immissione sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e rientrare dallo stesso verso Casalecchio/A1.