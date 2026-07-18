RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BOLOGNA VERSO CASALECCHIO DI RENO/A1 MILANO-NAPOLI
RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BOLOGNA VERSO CASALECCHIO DI RENO/A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 18 luglio 2026- Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 luglio, sarà chiuso, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, il Ramo di immissione sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di percorrere lo svincolo che immette sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e rientrare allo stesso svincolo verso Casalecchio/A1.