RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA

Roma, 4 febbraio 2025 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 7 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, il ramo di immissione sulla SS9 via Emilia, verso Bologna.

In alterativa si consiglia di utilizzare lo svincolo per la SS9 via Emilia verso Modena o lo svincolo San Giovanni in Persiceto.