RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA.
Roma, 30 gennaio 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 febbraio, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, immette sulla SS9 via Emilia, verso Modena. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.