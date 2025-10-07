RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA VERSO BOLOGNA E MODENA, IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 7 ottobre 2025 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene dalla Tangenziale, il ramo di immissione sulla SS9 via Emilia, in modalità alternata verso Bologna e in direzione di Modena.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.