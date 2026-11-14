RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA VERSO BOLOGNA CENTRO
RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA VERSO BOLOGNA CENTRO
Roma, 14 novembre 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 novembre, sarà chiuso, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, il Ramo di immissione sulla SS9 via Emilia, verso Bologna città.
In alternativa, utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.