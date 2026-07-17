RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA VERSO BOLOGNA CENTRO
RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA VERSO BOLOGNA CENTRO
Roma, 17 luglio 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di posa cavi, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 luglio, sarà chiuso, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, il Ramo di immissione sulla SS9 via Emilia, verso Bologna Centro.
In alternativa, utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia, verso Modena.