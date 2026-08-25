RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA SS9 VIA EMILIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA
SS9 VIA EMILIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
Roma, 25 agosto 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e sul Ramo di allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso l’allacciamento che dal Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) immette sulla SS9 via Emilia, per chi proviene dalla Tangenziale ed è diretto verso Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia, verso Modena;
-sarà chiuso l’allacciamento che dalla SS9 via Emilia immette sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per chi proviene da Modena ed è diretto verso la stazione di Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia, con provenienza Bologna.