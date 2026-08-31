RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA
RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
Roma, 31 agosto 2026 Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e sul Ramo di allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa, per chi percorre il Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, l’immissione sulla SS9 via Emilia, verso Modena.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia, verso Bologna;
-sarà chiusa, per chi percorre la SS9 via Emilia e proviene da Bologna, l’immissione sul Ramo Verde, verso la Tangenziale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.