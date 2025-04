RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA

Roma, 21 aprile 2025 – Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale Bologna), per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 aprile, sarà chiuso, per chi proviene dall’uscita della A14 della stazione di Bologna Borgo Panigale, lo svincolo di immissione sulla SS9 via Emilia, verso Bologna città.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.