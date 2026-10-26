RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS9. SS9 VIA EMILIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS9. SS9 VIA EMILIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
Roma, 26 ottobre 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e sul Ramo di allacciamento SS9/Ramo Verde, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sul Ramo Verde, sarà chiusa, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, l’immissione sulla SS9 via Emilia, verso Bologna e Modena.
In alternativa, utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.
Sulla SS9 via Emilia, sarà chiusa, per chi proviene da Bologna, l’immissione sul Ramo Verde, verso la Tangenziale.
In alternativa, utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.