RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Roma, 19 agosto 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 agosto, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo SS9 via Emilia.