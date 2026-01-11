RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Roma, 11 gennaio 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-allacciamento Tangenziale), per consentire lavori di sostituzione dei pali luce, dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia.