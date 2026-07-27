RAMO VERDE: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE IMMISSIONE TANGENZIALE E CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO. SS9 VIA EMILIA: CHIUSA PER UNA NOTTE IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
RAMO VERDE: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE IMMISSIONE TANGENZIALE E CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO. SS9 VIA EMILIA: CHIUSA PER UNA NOTTE IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
Roma, 27 luglio 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e sulla SS9 via Emilia, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 ALLE 24:00 DI GIOVEDI’ 30 LUGLIO
Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale):
-sarà chiuso, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, il Ramo di immissione sulla Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e rientrare dallo stesso svincolo verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 30 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 31 LUGLIO
Sulla SS9 via Emilia:
-sarà chiusa, per chi proviene da Bologna, l’immissione sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), verso la Tangenziale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.
Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale):
-sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso la Tangenziale e in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia, in direzione Bologna.