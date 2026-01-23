RAMO VERDE: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE VERSO CASALECCHIO/A1
RAMO VERDE: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE VERSO CASALECCHIO/A1
Roma, 23 gennaio 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione della piattaforma autostradale, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 24 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, il ramo di immissione sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e rientrare allo stesso svincolo verso Casalecchio/A1.