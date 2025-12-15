RAMO VERDE: CHIUSA L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Roma, 15 dicembre 2025 – Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 10:00 alle 16:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo SS9 via Emilia.