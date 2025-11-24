RAMO VERDE: CHIUSA L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Roma, 24 novembre 2025 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di ammodernamento del ponte ferroviario, nelle cinque giornate di lunedì 24, martedì 25, mercoledì’ 26, giovedì 27 e venerdì 28 novembre, con orario 10:00-16:00, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia.