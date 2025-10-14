RAMO VERDE: CHIUSA IN MODALITA’ ALTERNATA L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Roma, 14 ottobre 2025 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione alla segnaletica, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in uscita per chi proviene da Bologna Borgo Panigale e dalla Tangenziale, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia.