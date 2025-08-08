RAMO VERDE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Roma, 8 agosto 2025 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), proseguono i lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, pertanto lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in uscita per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale (A14 Bologna-Taranto), rimarrà chiuso fino alle 5:00 di giovedì 14 agosto, in modalità continuativa.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di immissione sulla SS9 via Emilia, in direzione Bologna Centro.