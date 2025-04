RAMO VERDE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DEL TRATTO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA-TANGENZIALE DI BOLOGNA

Roma, 15 aprile 2025 – Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), è stato aggiornato il programma di chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la SS9 via Emilia e la Tangenziale di Bologna, in direzione di quest’ultima.

Il suddetto tratto sarà chiuso, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 aprile, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia, viale Alcide De Gasperi ed entrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale. Di conseguenza, l’uscita 568 San Giovanni in Persiceto non sarà raggiungibile per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale e dalla SS9 via Emilia.

Saranno anche chiusi i rami di allacciamento che dalla SS9 via Emilia, con provenienza Bologna e Modena, immettono sul Ramo Verde, verso la Tangenziale e chiuso anche lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata in direzione della Tangenziale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.