RAMO R7/H39: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SP1 VERSO CASORIA
RAMO R7/H39: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SP1 VERSO CASORIA
Roma, 20 ottobre 2026 – Per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiusa, per chi percorre il Ramo R7/H39 e proviene dalla Diramazione di Capodichino, l’immissione sulla SP1, verso Casoria.
In alternativa, si consiglia di uscire a Doganella, sulla Tangenziale di Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.