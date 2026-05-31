RAMO H39/R7 E SP1: CHIUSURE NOTTURNE
RAMO H39/R7 E SP1: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 31 maggio 2026 – Sul Ramo H39/R7 e sulla SP1, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 3 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 4 GIUGNO
Sul Ramo H39/R7:
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento Diramazione di Capodichino e l’allacciamento SP1, verso Napoli/Casoria.
In alternativa, percorrere la SP1 in direzione Napoli/Casoria;
-sarà chiuso l’allacciamento dal Ramo H39/R7 immette sulla SP1, per chi proviene dalla SP527 Casoria/centri commerciali ed è diretto sulla SS7 Appia.
In alternativa si consiglia di entrare a Doganella, sulla Tangenziale di Napoli.
Sulla SP1:
-sarà chiusa, per chi proviene dalla SS7 Appia e da Casoria, l’immissione sul Ramo H39/R7, verso la Diramazione di Capodichino/centri commerciali.
In alternativa, chi è diretto verso la Diramazione di Capodichino, potrà entrare a Doganella, sulla Tangenziale di Napoli, mentre chi è diretto verso i centri commerciali, potrà seguire le indicazioni per la SP527.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 4 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 5 GIUGNO
Sul Ramo H39/R7:
-sarà chiusa, per chi proviene dalla Diramazione di Capodichino, l’immissione sulla SP1, verso Casoria e SS7 Appia.
In alternativa, uscire a Doganella, sulla Tangenziale di Napoli;
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento Diramazione Capodichino e l’allacciamento SP1, verso SP527/Casoria.
In alternativa, chi proviene da Napoli ed è diretto verso Casoria, potrà uscire a Doganella, sulla Tangenziale di Napoli.
Sulla SP1:
-sarà chiusa, per chi proviene da Casoria e dalla SS7 Appia, l’immissione sul Ramo H39/R7, verso la SP527/Casoria/centri commerciali.
In alternativa, chi è diretto verso la Diramazione Capodichino, potrò entrare a Doganella, sulla Tangenziale di Napoli, mentre chi è diretto verso i centri commerciali potrà seguire le indicazioni per SP527.