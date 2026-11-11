RAMO H39/R7 E RAMO SP1/H39: CHIUSURE NOTTURNE
RAMO H39/R7 E RAMO SP1/H39: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 11 novembre 2026 – Sul Ramo H39/R7 e sul Ramo SP1/H39, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione viadotti, dalle 21:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sul Ramo H39/R7:
-sarà chiusa, per chi proviene dalla Diramazione di Capodichino, l’immissione sulla SP1, verso la SP527/Casoria.
In alternativa, uscire a Doganella, sulla Tangenziale di Napoli.
Sul Ramo SP1/H39:
-arà chiusa, per chi proviene da Casoria, l’immissione sul Ramo H39, verso la Diramazione Capodichino, direzione Napoli.
In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per la Tangenziale di Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.