RAMO H39/R7 E RAMO SP1/H39: CHIUSURE NOTTURNE
RAMO H39/R7 E RAMO SP1/H39: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 9 ottobre 2026 – Sul Ramo H39/R7 e sul Ramo SP1/H39, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Ramo H39/R7:
– sarà chiusa, per chi proviene dalla Diramazione di Capodichino, l’immissione sulla SP1, verso la SS7 Appia/Casoria.
In alternativa, uscire a Doganella, sulla Tangenziale di Napoli.
Ramo SP1/H39:
-sarà chiusa, per chi proviene dalla SP1/Casoria, l’immissione sul Ramo H39, verso la SP527/centri commerciali. In alternativa, seguire le indicazioni per la SP527.
Ramo SP1/H39:
-sarà chiusa , per chi proviene dalla SS7 Appia/Casoria, l’immissione sul Ramo H39, verso la Diramazione Capodichino, direzione Napoli.
In alternativa, entrare a Doganella, sulla Tangenziale di Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.