RAMO H39/R7 E RAMO SP1/H39: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 14 novembre 2026 – Sul Ramo H39/R7 e sul Ramo SP1/H39, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sul Ramo H39/R7:

-sarà chiuso il tratto compreso tra la SP527 e la Diramazione Capodichino, in direzione Tangenziale.

In alternativa, immettersi sulla SP1 seguendo le indicazioni per la Tangenziale;

-sarà chiusa l’immissione sulla SP1, per chi proviene dalla SP527 Casoria/centri commerciali ed è diretto verso la SS7 Appia.

In alternativa, seguire le indicazioni per la Tangenziale.

Sul Ramo SP1/H39:

-sarà chiusa, per chi proviene dalla SS7 Appia e da Casoria, l’immissione sul Ramo H39, verso la Diramazione Capodichino.

In alternativa,seguire le indicazioni per la Tangenziale.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.