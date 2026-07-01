RAMO H39, DIRAMAZIONE CAPODICHINO, SP1, RAMO F, RAMO E, RAMO D: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 1 luglio 2026 – Sul Ramo H49, sulla D02 Diramazione Capodichino, sul Ramo di allacciamento SP1/Ramo H39, sul Ramo F, sul Ramo E e sul Ramo D, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 1 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 2 LUGLIO

-sarà chiuso, sul Ramo H39, il tratto compreso tra l’allacciamento con la Diramazione Capodichino e la SP1, verso Casoria.

In alternativa uscire a Doganella sulla Tangenziale;

-sarà chiuso l’allacciamento che dal Ramo H39 immette sulla SP1, per chi proviene dalla Diramazione Capodichino ed è diretto verso Casoria e SS7 Appia.

In alternativa uscire a Doganella sulla Tangenziale;

-sarà chiuso l’allacciamento che dalla Diramazione Capodichino immette sul Ramo H39, per chi proviene dalla Tangenziale ed è diretto verso la SP527.

In alternativa si consiglia di uscire a Doganella sulla Tangenziale;

-sarà chiuso l’allacciamento che dalla SP1 immette sul Ramo H39, per chi proviene dalla SS7 Appia ed è diretto verso Casoria/centri commerciali.

In alternativa seguire le indicazioni per la SP527;

-sarà chiuso il Ramo F (allacciamento Diramazione Capodichino-A1 Milano-Napoli), verso la A1.

In alternativa uscire a Doganella sulla Tangenziale.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 2 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 3 LUGLIO

-sarà chiuso il Ramo E (allacciamento Ramo H39-Tangenziale di Napoli), verso la Tangenziale.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Napoli Centro Direzionale, sulla A1, seguire le indicazioni per Tangenziale di Napoli ed entrare in Tangenziale a Corso Malta;

-sarà chiuso il Ramo D/F04 (allacciamento A1-Tangenziale di Napoli), verso la Tangenziale.

In alternativa uscire allo svincolo di Napoli Centro Direzionale, sulla A1, seguire le indicazioni per Tangenziale ed entrare in Tangenziale a Corso Malta.