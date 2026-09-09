RAMO H39: CHIUSO PER UNA NOTTE VERSO TANGENZIALE NAPOLI/A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 9 settembre 2026 – Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 settembre, sarà chiuso il Ramo H39 (SP1-Diramazione Capodichino), in direzione Tangenziale di Napoli e A1 Milano-Napoli.

In alternativa, immettersi sulla SP1 e, chi è diretto sulla Tangenziale, potrà seguire le indicazioni per la Tangenziale di Napoli, mentre chi è diretto in A1 potrà entrare in A1 allo svincolo di Napoli Centro Direzionale.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.