RAMO H39, ALLACCIAMENTO SP1-RAMO H39, RAMO C E RAMO F: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 3 luglio 2026 – Sul Ramo H39, sull’allacciamento SP1-Ramo H39, sul Ramo C e su Ramo F, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 6 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 7 LUGLIO

-sarà chiuso, sul Ramo H39, il tratto compreso tra l’allacciamento SP1 e la Diramazione Capodichino, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, chi proviene da Napoli potrà uscire a Napoli Casavatore, sulla SP1 e proseguire su via Taverna Rossa in direzione della Tangenziale;

-sarà chiuso il Ramo che dalla SP1 immette sul Ramo H39, per chi proviene da Casoria e SS7 ed è diretto verso Capodichino.

In alternativa si consiglia di entrare a Doganella sulla Tangenziale.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 7 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 8 LUGLIO

-sarà chiuso il Ramo C (Diramazione Capodichino-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno) e G (allacciamento Ramo H39-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno), in direzione della A1 Milano-Napoli.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Cittadella”, situata sul Ramo C.

In alternativa, chi proviene dalla Tangenziale/Diramazione Capodichino ed è diretto verso Napoli, potrà uscire in Tangenziale a Corso Malta ed entrare in A1 allo svincolo di Napoli Centro Direzionale.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 8 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 9 LUGLIO

-sarà chiuso l’allacciamento che dalla SP1 immette sul Ramo H39, per chi proviene da Casoria ed è diretto sulla SP527/Centri Commerciali.

In alternativa, seguire le indicazioni per la SP527;

-sarà chiuso l’allacciamento che dal Ramo H39 immette sulla SP1, per chi proviene dalla SP527 ed è diretto verso Casoria e per chi proviene dalla Diramazione Capodichino ed è diretto sulla SS7 Appia.

In alternativa si consiglia di uscire a Capodichino sulla Tangenziale;

-sarà chiuso, sul Ramo H39, il tratto compreso tra l’allacciamento con la Diramazione di Capodichino e la SP1, verso la SP527/Casoria.

In alternativa, uscire a Doganella sulla Tangenziale;

-sarà chiuso il Ramo F (allacciamento Diramazione Capodichino-A1 Milano-Napoli), verso la A1.

In alternativa, uscire a Doganella sulla Tangenziale.