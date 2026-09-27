RAMO D E RAMO E E D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE VERSO NAPOLI

Roma, 27 settembre 2026 – Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di mercoledì 30 settembre, giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il Ramo D, verso la Tangenziale.

In alternativa, chi proviene dalla A3 Napoli-Pompei-Salerno ed è diretto a Napoli, potrà uscire a Napoli Centro Direzionale, seguire le indicazione per Tangenziale di Napoli ed entrare a Corso Malta, in Tangenziale;

-sarà chiuso il Ramo E, verso Napoli.

In alternativa, chi proviene dal Ramo H39 ed è diretto a Napoli, potrà proseguire verso la A1, uscire a Napoli Centro Direzionale, seguendo le indicazioni verso la Tangenziale di Napoli;

-sarà chiusa l’area di servizio “San Pietro”, sulla Diramazione Capodichino, in direzione della Tangenziale.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.