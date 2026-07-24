RAMO C, RAMO G E A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE
RAMO C, RAMO G E A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 24 luglio 2026 – Sul Ramo C (Diramazione Capodichino-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno), sul Ramo G (allacciamento Ramo H39-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno) e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI’ 27, MARTEDI’ 28 E MERCOLEDI’ 29 LUGLIO, CON ORARIO 21:00-6:00
-sarà chiuso il Ramo C (Diramazione Capodichino-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno), per chi proviene dalla Tangenziale di Napoli ed è diretto in A1 Milano-Napoli verso Napoli, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Cittadella”;
-sarà chiuso il Ramo G (allacciamento Ramo H39-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno), per chi proviene dal Ramo H39 ed è diretto in A1 verso Napoli.
In alternativa, per entrambe le chiusure, si consiglia di uscire in Tangenziale a Corso Malta ed entrare in A1 allo svincolo di Napoli Centro Direzionale.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 30 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 31 LUGLIO
-sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il tratto compreso tra l’allacciamento con la Diramazione di Capodichino e Napoli Centro Direzionale, verso Napoli.
In alternativa, seguire le indicazioni per la Tangenziale di Napoli, uscire a Corso Malta, percorrere la SS1 Dir e rientrare in A1 a Napoli Centro Direzionale;
-sarà chiuso il Ramo C (Diramazione Capodichino-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno), per chi proviene dalla Tangenziale di Napoli ed è diretto in A1 Milano-Napoli verso Napoli, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Cittadella”;
-sarà hiuso anche il Ramo G (allacciamento Ramo H39-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno), per chi proviene dal Ramo H39 ed è diretto in A1 verso Napoli.
In alternativa, per entrambe le chiusure, si consiglia di uscire in Tangenziale a Corso Malta ed entrare in A1 allo svincolo di Napoli Centro Direzionale.