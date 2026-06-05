RAMO C, RAMO ALLACCIAMENTO A1-DIRAMAZIONE CAPODICHINO E IMMISSIONE RAMO D: CHIUSURE NOTTURNE
RAMO C, RAMO ALLACCIAMENTO A1-DIRAMAZIONE CAPODICHINO E IMMISSIONE RAMO D: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 5 giugno 2026 – Per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 8 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 9 GIUGNO
-saranno chiusi i Rami C (Diramazione Capodichino-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno) e G (allacciamento Ramo H39-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno), in direzione della A1 Milano-Napoli.
Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Cittadella”, situata sul Ramo C.
In alternativa, chi proviene dalla Tangenziale/Diramazione Capodichino ed è diretto verso Napoli, potrà uscire in Tangenziale a Corso Malta ed entrare in A1 allo svincolo di Napoli Centro Direzionale.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 9 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 10 GIUGNO
-sarà chiuso, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Napoli, il Ramo di allacciamento con la Diramazione di Capodichino, in direzione della Tangenziale di Napoli.
In alternativa, chi è diretto verso la Tangenziale, potrà uscire a Napoli Centro Direzionale e immettersi sulla SS162 Dir, per poi entrare in Tangenziale a Corso Malta;
-sarà chiusa, per chi proviene dal Ramo H39/SP527 Casoria, l’immissione sul Ramo D, verso la Tangenziale.
In alternativa, percorrere la SP1 seguendo le indicazioni per Tangenziale di Napoli.