RAMO C E RAMO F6/E: CHIUSURE NOTTURNE
RAMO C E RAMO F6/E: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 21 agosto 2026 – Sul Ramo C (Diramazione Capodichino-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno) e sul Ramo F6/E (Diramazione Capodichino-allacciamento A1 Milano-Napoli), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il Ramo C (Diramazione Capodichino-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno), per chi proviene dalla Tangenziale di Napoli ed è diretto in A1 Milano-Napoli verso Napoli, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Cittadella”.
In alternativa, si consiglia di uscire in Tangenziale a Corso Malta ed entrare in A1 allo svincolo di Napoli Centro Direzionale;
-sarà chiuso l’allacciamento che dal Ramo F6/E (Diramazione Capodichino-allacciamento A1), immette sul Ramo C, per chi proviene dalla Diramazione Capodichino/Ramo H39 ed è diretto in A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire in Tangenziale a Corso Malta ed entrare in A1 allo svincolo di Napoli Centro Direzionale.